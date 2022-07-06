Ubisoft объявила, что покажет Skull & Bones уже на этой неделе

Вадим Карасев





Многострадальная игра Skull & Bones, которую анонсировали еще в 2017 году, скоро будет вновь представлена. Несколько дней назад об этом сообщал игровой инсайдер Том Хендерсон, а теперь издательство Ubisoft официально подтвердило — проект покажут 7 июля в рамках отдельной презентации — она начнется в 21:00 по московскому времени.

К скорой презентации Skull & Bones издательство Ubisoft опубликовало небольшой тизер — его можно посмотреть ниже.

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Заявлено, что в рамках презентации Skull & Bones игрокам покажут геймплей проекта, а также будут разговоры с разработчиками. Напомним, по последним слухам, игра Skull & Bones выйдет только на Xbox Series X | S и Playstation 5.