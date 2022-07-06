Улан-Удэ, Северобайкальск и Красный Чикой присоединятся к проекту «360» от En+ Group

Компания En+ Group объявила о старте волонтерского проекта «360» в 2022 году. Впервые в нем примут участие волонтеры из Улан-Удэ, Северобайкальска и Красного Чикоя. Традиционно экологические мероприятия пройдут в девяти городах, в том числе: Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде.

«360» входит в программу En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий – «Мир со знаком плюс». В течение проекта проходят экоакции, онлайн-экомарафон, уборка на озере Байкал, также художники украсят улицы городов-участников проекта граффити на экологическую тематику. В этом году открылся онлайн-магазин «Мир со знаком плюс» в социальных сетях. За выполнение заданий экомарафона участники будут получать баллы, которые смогут обменять на полезную продукцию магазина.

Мероприятия акции пройдут 13 августа, в них примут участие более трех тысяч волонтеров. Активисты проведут уборку и сортировку мусора, а также обустроят местную туристическую инфраструктуру: установят пикниковые группы и информационные стенды, построят экотропы и посадят саженцы растений. Также с 18 июля по 7 августа состоится масштабный онлайн- экомарафон. Участникам предстоит выполнить 21 задание, направленное на приобретение полезных экопривычек, регистрация уже идет на странице «Мир со знаком плюс» «ВКонтакте».

В 2021 году волонтеры «360» собрали 30 кузовов самосвалов общего мусора и отправили на переработку в совокупности более 2 500 килограммов стекла, металла и пластика. Участники высадили 772 дерева, установили 5 информационных стендов и обустроили зону отдыха. Охрана окружающей среды и развитие местных экологических сообществ — приоритетные направления стратегии En+ Group. Инициатором волонтерского проекта был основатель компании Олег Дерипаска.