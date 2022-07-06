Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев

Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев

Известный бард и телеведущий скончался в возрасте 69 лет. Информация об этом просочилась из близкого окружения музыканта. На данный момент причины смерти не уточняются.


Весной этого года Леонид отметил свой 69й день рождения. Печальное известие о смерти появилось только сегодня. Как сообщает источник, популярный культурный деятель скончался 5 июня, причина смерти пока умалчивается. Также и про дату похорон пока ничего не известно.

Леонида очень любила публика. И даже среди коллег он пользовался большим уважением, что редкость в мире шоу-бизнеса.



Леонид Александрович родился 30 марта 1953 года в Бресте. Уже с самых малых лет у него была любовь к творчеству. С самого детства он учился игре на фортепиано, а также писал стихи. Чуть позже Леонид уже начал сам сочинять песни.

Леонид Сергеев окончил Казанский государственный университет. Он обучался на историко-филологическом факультете. После получение высшего образования Леонид решил плотно заняться творчеством. Сначала он отметился на фестивале авторской песни имени Валерия Грушина. Затем, переехав в Москву, Сергеев устроился на телевидение в передачи «Веселые ребята» и «Лого».


За свою жизнь Леонид выпустил более 20 музыкальных альбомов. Он всегда посещал бардовские фестивали. Одним из самых известных мероприятий, где Сергеев был постоянным гостем – это «Песни нашего века». Также за свою жизнь Сергеев написал 3 книги, которые были по достоинству оценены читателями.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Дочери Татьяны Навки вручил диплом об окончании МГИМО Дмитрий Песков
Дочери Татьяны Навки вручил диплом об окончании МГИМО Дмитрий Песков
Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги
Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги
Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева
Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева
Ольга Бузова рассказала о романе с политиком
Ольга Бузова рассказала о романе с политиком
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.07.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.07.2022 (15 фото)
Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к миру и цитату из Библии
Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к миру и цитату
ЕС даст денег на самую высокую плотину ради ослабления влияния России
ЕС даст денег на самую высокую плотину ради ослабления влияния России
В РФ запретили платежи в цифровых финансовых активах
В РФ запретили платежи в цифровых финансовых активах
Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев
Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи
Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник
Джонсон отверг предложения уйти в отставку
Джонсон отверг предложения уйти в отставку

Топ на сегодня

Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против
Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Bitmain анонсировала старт продаж Ethereum-майнера Antminer E9
Bitmain анонсировала старт продаж Ethereum-майнера Antminer E9
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР

Еще по теме

Леонид Броневой умер в Москве 09 12 17 – причины смерти, где прощание, подробности
Леонид Якубович попал в аварию вместе с женой и внучкой
Леонид Якубович жив или нет, последние новости: телеведущий рассказал о своей тяжелой болезни
В Москве умер Леонид Броневой