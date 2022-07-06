Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев

Известный бард и телеведущий скончался в возрасте 69 лет. Информация об этом просочилась из близкого окружения музыканта. На данный момент причины смерти не уточняются.





Весной этого года Леонид отметил свой 69й день рождения. Печальное известие о смерти появилось только сегодня. Как сообщает источник, популярный культурный деятель скончался 5 июня, причина смерти пока умалчивается. Также и про дату похорон пока ничего не известно.

Леонида очень любила публика. И даже среди коллег он пользовался большим уважением, что редкость в мире шоу-бизнеса.





Леонид Александрович родился 30 марта 1953 года в Бресте. Уже с самых малых лет у него была любовь к творчеству. С самого детства он учился игре на фортепиано, а также писал стихи. Чуть позже Леонид уже начал сам сочинять песни.

Леонид Сергеев окончил Казанский государственный университет. Он обучался на историко-филологическом факультете. После получение высшего образования Леонид решил плотно заняться творчеством. Сначала он отметился на фестивале авторской песни имени Валерия Грушина. Затем, переехав в Москву, Сергеев устроился на телевидение в передачи «Веселые ребята» и «Лого».





За свою жизнь Леонид выпустил более 20 музыкальных альбомов. Он всегда посещал бардовские фестивали. Одним из самых известных мероприятий, где Сергеев был постоянным гостем – это «Песни нашего века». Также за свою жизнь Сергеев написал 3 книги, которые были по достоинству оценены читателями.