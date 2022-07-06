Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская
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Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

Умерла бывшая балерина Большого театра Алла БогуславскаяВ возрасте 89 лет умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

Ушла из жизни балерина Большого театра, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении на сайте Большого театра уточняется, что Богуславская скончалась после продолжительной болезни. Ей было 89 лет. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Богуславская родилась в 1932 году в Москве. Окончила Московское хореографическое училище, а также ГИТИС, получив специальность театроведа. С 1951 по 1974 год Богуславская работала в Большом театре. Она была первой исполнительницей партии Бетси в балете «Анна Каренина» композитора Родиона Щедрина.

Больше 10 лет артистка преподавала народно-сценический танец в Московском академическом хореографическом училище. В 1987-1989 годах работала в ГИТИСе, а с 1992 года — в Академии танца при Новом гуманитарном университете.

В 2014 году Богуславская была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РФ.


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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