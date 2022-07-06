«Устаю, тяжело говорить»: Вячеслав Добрынин пожаловался на здоровье
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«Устаю, тяжело говорить»: Вячеслав Добрынин пожаловался на здоровье

«Устаю, тяжело говорить»: Вячеслав Добрынин пожаловался на здоровье

В 2018 году Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт, но информация о его затворничестве слишком преувеличена. Певец и композитор выходит на связь, правда, часто посещать светские мероприятия не в силах из-за постоянной слабости.


Несколько лет после недуга Вячеслав Добрынин не посещал светские мероприятие, а в прошлом году он впервые за долгое время появился на телевидении. Если раньше артист не комментировал свое самочувствие, то теперь делится некоторыми подробностями.

«Я болел три года. Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком, когда ходил и песню пел «Все, что в жизни есть у меня». А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие», — заявил 76-летний певец в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Возобновлять творческие вечера музыкант не спешит, но и крест на себе Вячеслав Григорьевич ставить не собирается. «Не хожу на съемки, потому что устаю и тяжело говорить. Но все нормально», — добавил артист.

В начале года Добрынин планировал спеть со Львом Лещенко, однако на сцену выйти не смог. Композитор хоть и не выступил на юбилее звездного друга, но на его концерт все же пришел.

Вячеслав Григорьевич надеется — в скором времени станет легче, и он начнет исполнять свои легендарные хиты, хотя бы сидя. «Болею, но очень хочется уже на сцену. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет», — не так давно отмечал музыкант.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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