В Apex Legends на Xbox Series X | S исправили проблему с задержкой ввода

Вадим Карасев





Две недели назад разработчики Apex Legends выпустили обновление, которое привело к серьезным проблемам с задержкой ввода на приставках Xbox Series X и Xbox Series S. Играть в шутер было практически невозможно, на что игроки массово жаловались в социальных сетях и на форумах игры.

На прошлой неделе вышел апдейт, который, как предполагали разработчики Apex Legends, должен был устранить проблему, но, похоже, он ее только усугубил. Теперь же проблема с задержкой ввода в Apex Legends должна быть окончательно устранена — разработчики из Respawn выпустили еще одно обновление, которое, похоже, решает сложности с игрой на Xbox Series X | S.





Отметим, что игроки жаловались на проблему с задержкой ввода в Apex Legends на Xbox Series X | S при использовании новых геймпадов и геймпадов Xbox Elite второй версии.