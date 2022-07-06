В Apex Legends на Xbox Series X | S исправили проблему с задержкой ввода
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В Apex Legends на Xbox Series X | S исправили проблему с задержкой ввода

В Apex Legends на Xbox Series X | S исправили проблему с задержкой ввода


Две недели назад разработчики Apex Legends выпустили обновление, которое привело к серьезным проблемам с задержкой ввода на приставках Xbox Series X и Xbox Series S. Играть в шутер было практически невозможно, на что игроки массово жаловались в социальных сетях и на форумах игры.

На прошлой неделе вышел апдейт, который, как предполагали разработчики Apex Legends, должен был устранить проблему, но, похоже, он ее только усугубил. Теперь же проблема с задержкой ввода в Apex Legends должна быть окончательно устранена — разработчики из Respawn выпустили еще одно обновление, которое, похоже, решает сложности с игрой на Xbox Series X | S.


Отметим, что игроки жаловались на проблему с задержкой ввода в Apex Legends на Xbox Series X | S при использовании новых геймпадов и геймпадов Xbox Elite второй версии.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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