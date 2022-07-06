В Германии сообщили о возможном срыве плана по поставкам СПГ
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В Германии сообщили о возможном срыве плана по поставкам СПГ

В Германии сообщили о возможном срыве плана по поставкам СПГBild: план министра Хабека по поставкам СПГ в Германию находится под угрозой срыва

План министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) может быть сорван. Об этом стало известно изданию Bild, передает ТАСС.

Основной причиной возможного срыва планов является нехватка танкеров для перевозки сырья. В частности, Федеральное сетевое агентство Германии собиралось импортировать 13 миллиардов кубометров СПГ в первой половине 2023 года для замены российского газа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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