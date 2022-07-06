В Иркутске мужчину приговорили к 14 годам колонии за содействие терроризму
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В Иркутске мужчину приговорили к 14 годам колонии за содействие терроризму

Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске вынес приговор гражданину РФ Паку В.В. 1992 года рождения. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

Следствием УФСБ установлено, что мужчина в период с июня 2016 года по ноябрь 2019 года принимал участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство». Он выезжал в Турцию с целью незаконного перехода на территорию Сирии, финансировал деятельность «Исламского государства» и оказывал ему содействие. Как рассказали журналисту IRK.ru в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области, мужчину задержали в Иркутске, здесь же проводилось расследование.

Пак В.В. приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу.

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По материалам: irk

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