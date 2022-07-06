В Иркутске задержали мужчину, продававшего устройства для взлома автомобилей
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В Иркутске задержали мужчину, продававшего устройства для взлома автомобилей

В Иркутске задержали мужчину, продававшего устройства для взлома автомобилей

Следственный комитет в Иркутске возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По версии следствия, мужчина в офисе транспортной компании «Сдэк» на улице Лермонтова, 144/1, отправлял заказчику устройство, предназначенное для разблокирования автомобильной сигнализации. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СК России по Иркутской области.

На допросе следователям он пояснил, что сигнализационный брелок приобрел с целью сбыта, увидев объявление о продаже в одном из чатов мессенджера. При обыске в гараже и по месту жительства у мужчины изъяли несколько травматических пистолетов и код-граббер — электронное устройство, предназначенное для взлома охранной системы автомобиля.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.


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По материалам: irk

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