В Иркутске задержали мужчину, продававшего устройства для взлома автомобилей

Следственный комитет в Иркутске возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По версии следствия, мужчина в офисе транспортной компании «Сдэк» на улице Лермонтова, 144/1, отправлял заказчику устройство, предназначенное для разблокирования автомобильной сигнализации. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СК России по Иркутской области.

На допросе следователям он пояснил, что сигнализационный брелок приобрел с целью сбыта, увидев объявление о продаже в одном из чатов мессенджера. При обыске в гараже и по месту жительства у мужчины изъяли несколько травматических пистолетов и код-граббер — электронное устройство, предназначенное для взлома охранной системы автомобиля.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.



