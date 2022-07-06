В канадской армии разрешили краситься, делать пирсинг и носить юбки
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В канадской армии разрешили краситься, делать пирсинг и носить юбки

В канадской армии разрешили краситься, делать пирсинг и носить юбки

Министерство обороны Канады внесло в воинский устав поправки, касающиеся допустимого внешнего вида военнослужащих — с сентября текущего года им разрешат носить любые прически, пирсинг и юбки. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.

В сообщении подчёркивается, что установки, в данный момент ещё регулирующие внешний облик солдат и офицеров канадской армии, "уже устарели и не соответствуют современным реалиям". Примечательно, что все изменения вводятся с условием – в случае необходимости командир может потребовать от подчиненных сбрить бороду, снять пирсинг или смыть краску с волос.


Осенью как новобранцы, так и старослужащие получат право носить волосы любой длины и красить их в любые цвета. Также позволяется не брить лицо и носить бороды, бакенбарды или усы любой формы при условии ухода за ними. Солдаты смогут делать татуировки на лице, однако в них категорически запрещено пропагандировать расизм, сексизм, гомофобию и религиозную нетерпимость. Сообщается, что военнослужащим разрешат носить длинные ногти, кольца, пирсинг в ушах, включая "тоннели". Рюкзаки станет можно носить на одном, левом плече, а мужчинам дадут право носить юбки.

Как ранее писал Ruposters, переброшенные в Латвию датские военные пожаловались на нехватку патронов и трусов. Как утверждают СМИ, датские солдаты в Латвии столкнулись с потрепанными палатками с плесенью. Офицер Североатлантического альянса рассказал, что из-за плохих условий уровень подготовки солдат падает.

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По материалам: uposters.ru

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