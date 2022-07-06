В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в Турции
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В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в Турции

В МИД рассказали о статусе российского сухогруза в ТурцииВ МИД России сообщили, что российский сухогруз в Турции не арестован и не задержан

Российский сухогруз «Жибек жолы» не арестован и не задержан, а лишь проходит стандартные процедуры на рейде порта Карасу в Турции. О статусе торгового судна сообщил заместитель директора ДИП МИД России Анатолий Зайцев, запись трансляции доступна в официальном аккаунте ведомства в Rutube.

«Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о якобы имевшем место задержании в турецком порту Карасу следующего под российским флагом судна "Жибек жолы". По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фитосанитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт», — рассказал он.

1 июля Reuters со ссылкой на источник в украинском МИД сообщило, что Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. По данным издания, речь шла, в частности, и о казахстанском сухогрузе «Жибек жолы». Представитель ведомства заявил, что на борту находится около 4500 тонн украинского зерна.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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