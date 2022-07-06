В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"

Вадим Карасев

С 7 по 10 июля в Москве пройдет третий форум "Российская креативная неделя" (Russian Creative Week, RCW) — ключевое событие в сфере креативных индустрий в стране.

Креативные индустрии - это искусство, музыка, мода, дизайн, архитектура и урбанистика, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистика, маркетинг, компьютерная графика, разработка игр, IT и профильное образование. Организаторами форума в этом году стали Роскультцентр, АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О программе и целях, кураторах и ключевых участниках "Российской креативной недели" рассказали организаторы форума.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков уверен, что наступило время возможностей.

"Рынок находится в комплементарном состоянии для российских творцов, он неконкурентный. Креативные индустрии всю его емкость могут себе забрать. Так, в сфере кино ушли голливудские конкуренты. Все кинозалы отданы российскому кино, главное, чтобы хватило российских релизов. Пока не хватает контента от российского креативного сектора. И государству важно знать, какие условия нужно создать дополнительно. На протяжении последних лет были предприняты шаги по поддержке креативного сектора — грантовые конкурсы, Институт развития интернета. Теперь в области лицензирования, авторского права нужны решения от государства, которые позволят креативным индустриям двигаться вперед. Задача государства — снимать сложности для творцов", - заявил Новиков.

Спикер рассказал о задачах, которые стоят перед участниками форума.

"Нужно понять, какие сегодня у креативных индустрий приоритеты. Им предстоит переформатировать весь рынок, его правила претерпевают изменения. Сами участники креативного сектора должны понять, в чем им нужно помочь. Задача государства — стимулировать развитие креативных индустрий. Креативная экономика — точка формирования смыслов, а их сейчас будет не хватать в кино, литературе, музыке", - уверен Новиков.

Директор "Российской креативной недели" и ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова сообщила, что этот год особенный и ситуация тоже особенная, поэтому с самого начала были опасения перед разработкой программы, но они оказались напрасными. Она сообщила, что запланированы выступления более 900 спикеров.

"Мы видим большой интерес и к участию, и к тому, чтобы выслушать других. Сегодня очень важно разобрать и сформулировать правила, по которым креативному бизнесу жить дальше. Важно объединиться, почувствовать плечо друг друга и понять, что у нас общие цели. "Российская креативная неделя" — единственная площадка, совершенно бесплатная, которая дает возможность посетить любую сессию, любой павильон. Обычно количество посетителей превышает 250 тыс.человек", - рассказала спикер.

Она также отметила, что форум представляет собой "креативный коллайдер", где представители творческих индустрий могут сколлаборироваться, увидеть себя как большой сектор экономики, а представители власти встретиться без галстуков и обсудить актуальные вопросы, например, как это будет на выездной комиссии госсовета 8 июля. Результаты дискуссий будут сформулированы и переданы в Администрацию президента и профильные ведомства для разработки мер поддержки креативных индустрий.

Директор форума сообщила, что в этом году участниками станут представители 40 субъектов РФ — их ждут воркшопы, основанные на конкретных запросах глав регионов. Кто-то планирует создать новый формат медиа, кто-то — наметить стратегию развития сельских территорий.

В 2022-2023 годах проведение "Российской креативной недели" также запланировано в ряде регионов, об этом отдельно объявят на форуме.

Заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский отметил, что мир никогда не будет прежним и перед креативными индустриями и государством будут стоять те же вопросы, что и в целом перед экономикой, культурой. Люди, которые обсуждают повестку сегодняшнего дня, примут участие и в дискуссиях "Российской креативной недели". На форуме будут обсуждаться новые возможности для креативного сектора.

"Как показывает исторический опыт, все проблемы содержат потенциал для роста, нужно его увидеть и им воспользоваться", - считает Журавский.

Первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина напомнила, что сегодня есть запрос на создание уникального российского архитектурного кода. "Самое время задать себе те важные вопросы, которые стояли перед нами давно. Наступило время вызовов, возможностей, выходов за рамки привычных сценариев и стандартов", — говорит главный архитектор МО.

Руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Института развития профобразования Министерства просвещения РФ Иоанн Клиндухов отметил, что "Российская креативная неделя" предоставляет специалистам возможность собраться в одном месте и выстроить горизонтальные связи. Он рассказал о мероприятиях, посвященных развитию образования в сфере креативных индустрий, среди которых проектная сессия "Внедрение модели колледжа креативных индустрий в субъектах РФ": команды колледжей из Калининградской области, Красноярского края, Удмуртской республики, Кемеровской области — Кузбасса, Челябинской области, ХМАО, Республики САХА (Якутия) под руководством экспертов создадут прототипы дорожных карт для достижения стратегических целей.

Вице-президент по развитию группы компаний "Просвещение" Павел Зенькович рассказал, что в выходные дни в павильоне "Образование в креативных индустриях" пройдут мероприятия для детей и подростков, помогающие раскрыть творческие способности и узнать о востребованных профессиях в креативном секторе.

"Креативные индустрии — сфера, в которых всегда будут востребованы человеческие кадры, никакой искусственный интеллект не сможет создавать креативный продукт. Перед образованием сегодня стоит вызов — нам нужно менять подходы, смещать баланс между знанием и навыками, создавать новые образовательные продукты, сервисы, чтобы воспитывать в детях тягу к креативности, проектной работе, умению использовать знания", — уверен Зенькович.

Управляющий директор часового завода "Ракета" Дэвид Хендерсон-Стюарт поделился планами — его компания презентует на форуме свой уникальный кейс по созданию успешного российского часового бренда, представленного в 60 странах.

"Девяносто процентов того, из чего сделаны наши часы, мы делаем сами и не зависим ни от кого. Русский креатив интересен по всему миру. Но на "Российской креативной неделе" мы расскажем и о том, какая помощь нам сейчас нужна", — говорит Хендерсон-Стюарт.

Программный директор "Российской креативной недели" Наталья Кочеткова отметила, что эти четыре дня будут очень насыщенными. Тематическая повестка была создана с опорой на профессиональные гильдии. Среди основных тем, которые будут раскрыты на 11 площадках: новый вектор международной кооперации, кадровая политика в новой реальности, культурный код российских креативных индустрий, зоны для роста креативных отраслей в условиях санкций, креативный продукт и ответственность за социальные результаты, подготовка кадров в креативных индустриях, День моды и новые ниши в фэшн-индустрии и многое другое.