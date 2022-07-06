В Нукутском районе отпраздновали областной Сур-Харбан

Областной национально культурный-спортивный праздника Сур-Харбан-2022 прошел поселке Новонукутский. В общекомандном первенстве по спортивной программе победила команда Эхирит-Булагатского района. Второе место — у команды Осинского района, третье место занял Нукутский район, сообщают организаторы.



Приветственным адресом участников и организаторов праздника поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также гостей поздравили первый заместитель губернатора Роман Колесов, заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Лариса Романова, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров.

Концепцию театрализованного представления Сур-Харбана посвятили 85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа и Году культурного наследия народов России. В первом блоке празднования приняли участие государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» и свыше 350 участников фольклорных творческих коллективов. Артисты представили сценические миниатюры разных исторических эпох: митинг на колхозном поле, годы Великой Отечественной войны, восстановление народного хозяйства после войны и наше время. Фольклорные коллективы исполнили песню «С юбилеем, округ мой» на четырех языках – русском, бурятском, татарском и белорусском. Второй блок театрализации назывался «Будущее в наших руках! Начнем его строить сегодня, вместе, сейчас!». Финальный блок – «Мы единое целое!».

В культурную программу Сурхарбана вошел конкурс театрализованных концертных программ «В семье единой!», участие приняли представители всех восьми команд, прибывших на региональный праздник. Впервые в зачет культурной программы праздника внесли итоги бурятской игры в кости «шагай наадан». Победителем конкурса признана команда Нукутского района.

Спортивный праздник собрал тысячу участников из Аларского, Боханского, Баяндаевского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского районов и Свирска. В спортивную программу Сур-Харбана вошли 10 видов спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы и шашки.

Во время Сур-Харбана состоялся фестиваль молодежных команд КВН с общей темой игры «Степная сказка». Первое место в этом мероприятии — у команды Нукутского района.

По сложившейся традиции, после торжественной церемонии закрытия Сур-Харбана состоялись финалы абсолютных первенств по бурятской борьбе и стрельбе из бурятского лука. Константин Юрлов из Боханского района признан абсолютным чемпионом по борьбе среди юношей. В качестве приза ему вручили барана. Победителем в борьбе среди мужчин стал Александр Хамаганов из Осинского района. Его наградой за абсолютную победу в соревнованиях стал конь.

В стрельбе из бурятского лука первое место досталось Дариме Цыбеновой из Эхирит-Булагатского района. Чемпионом среди мужчин признан Владимир Дубасов из Аларского района. Оба победителя получили в качестве приза барана.

Все принявшие участие в празднике муниципалитеты получили в качестве призов комплекты для зимних видов спорта — коньки и лыжи. Все шесть районов УОБО получили по борцовскому ковру, а команда-победитель Эхирит-Булагатского района — еще и войлочную юрту. Нукутскому району как принимающей стороне вручили войлочную юрту от оргкомитета.

Вечером на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена» состоялся флешмоб «Ёхор собирает друзей» и концерт государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Праздник завершился красочным салютом.

Организаторы мероприятия выражают благодарность спонсорам: АО «Каравай», Благотворительному фонду Красноштанова, СХАО «Белореченское», Усольскому свинокомплексу, охранному агентству «Гэсэр». IRK.ru выступил в качестве информационного партнера. Оператор мероприятия — ООО Clever.





Сур-Харбан в Нукутском районе. Фото предоставлены ООО Clever