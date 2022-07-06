В Подмосковье дети с диабетом начали получать системы мониторинга глюкозы

Вадим Карасев

В Подмосковье дети с диабетом начали получать системы непрерывного мониторинга глюкозы

В Московской области детям с сахарным диабетом первого типа закупили и начали выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Оборудование поставлено в Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области.

«У нас на диспансерном наблюдении состоят более 2,5 тысячи детей с диабетом первого типа. Неоднократно поступали просьбы от родителей — обеспечить ребят системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Мы выделили деньги из регионального бюджета и закупили их для 1250 наших юных пациентов. Это позволит родителям постоянно держать руку на пульсе и понимать, все ли в порядке, нет ли дополнительной потребности в инсулине. Сейчас наши врачи проводят осмотры оставшихся в регистре ребят. Мы обязательно обеспечим этими датчиками всех детей, которым они нужны», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Система непрерывного мониторинга глюкозы — это специальное устройство, которое позволяет отслеживать уровень сахара крови круглосуточно в режиме реального времени. По результатам мониторинга врач-эндокринолог по месту жительства ребенка сможет контролировать заболевание и в случае необходимости корректировать лечебный процесс.

Все подмосковные эндокринологи уже прошли обучение по работе с системой мониторинга. Датчик не травмирует ребенка и не мешает вести активный образ жизни. Чтобы проверить уровень сахара в крови, достаточно поднести к нему смартфон, на котором установлено специальное приложение.

«Чтобы получить систему непрерывного мониторинга глюкозы, необходимо обратиться к лечащему врачу-эндокринологу по месту жительства. Специалист при наличии медицинских показаний запишет ребенка к врачу в НИКИ детства, где врач выдаст прибор с расходными материалами и объяснит, как им пользоваться», — рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.