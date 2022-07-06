В РФ запретили платежи в цифровых финансовых активах

6 июля Госдума РФ приняла закон, который прямо запрещает оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и утилитарными цифровыми правами.

Для реализации прописанных ограничений операторов обмена ЦФА обязали отказывать в сделках, где возможно использование таких активов как средства платежа.

Эмитенты токенов и операторы инвестиционных платформ должны сделать невозможным для пользователей вносить и изменять записи о ЦФА при совершении сделок с ними.

При этом запрет на платежи в utility-токенах может быть снят в "случаях, предусмотренных федеральными законами", а также если встречным предоставлением является вещь, передача которой изначально предусматривалась договором о приобретении этого утилитарного цифрового права.

Закон относит операторов электронных платформ к субъектам национальной платежной системы, они должны входить в реестр Банка России.

Ожидается, что введенный запрет устранит риски использования ЦФА как денежного суррогата.

Напомним, в конце июня в РФ приняли закон о налогообложении ЦФА. Криптовалюты документ не затрагивает.

Ранее в том же месяце депутаты внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконный выпуск и обмен ЦФА.