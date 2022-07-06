В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
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В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»

В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»Сенатор Пушков усомнился в необходимости войти в положение Германии по СП-2

В Берлине напрасно полагают, что на запуск «Северного потока-2» (СП-2) могут повлиять исключительно немецкие власти. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал к началу переговоров по запуску СП-2 на ограниченный период времени, чтобы обеспечить Германию газом.

«Подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска «Северного потока-2» находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России», — написал сенатор.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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