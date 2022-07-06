В Усолье-Сибирском суд вынес приговор четырём мужчинам за похищение 35 миллионов рублей

Усольский городской суд вынес приговор четырём жителям Усолья-Сибирского. Мужчины в возрасте от 26 до 47 лет признаны виновными в хищении, в мошенничестве, разбое, вымогательстве, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Следствие установило, что в 2017 году мужчины обманным путем под предлогом оказанной услуги по разрешению гражданско-правового спора получили от предпринимателя 35 миллионов рублей. В 2019 году злоумышленники начали оказывать давление на потерпевшего и его семью, чтобы получить ещё 15 миллионов рублей. Но сделать это у них не удалось. В 2020 году мошенники насильно посадили мужчину в машину, угрожая оружием, забрали личное имущество похищенного и 50 тысяч рублей.

Также в период с мая по сентябрь 2019 года преступники требовали 20 миллионов рублей от другого усольского предпринимателя, угрожая оружием. Следователи также узнали, что один из злоумышленников дома хранил боеприпасы.

Преступления, совершенные мужчинами, относятся к числу особо тяжких. В зависимости от их роли в правонарушении суд назначил им наказание от 8 лет 6 месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Установлено, что один из злоумышленников был ранее судим, его отправят в исправительную колонию особого режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего на сумму более 35 миллионов рублей.