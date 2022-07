В Великобритании изучат налогообложение криптолендинговых операций и стейкинга в DeFi

Власти Великобритании предложили общественности обсудить возможность введения налогообложения стейкинга и криптозаймов в контексте децентрализованных финансов.

UK government is seeking views on the taxation of crypto asset loans and 'staking' within the context of Decentralised Finance (DeFi). https://t.co/qjrh2wq3XV