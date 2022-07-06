В Великобритании изучат налогообложение криптолендинговых операций и стейкинга в DeFi
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В Великобритании изучат налогообложение криптолендинговых операций и стейкинга в DeFi

В Великобритании изучат налогообложение криптолендинговых операций и стейкинга в DeFi


Власти Великобритании предложили общественности обсудить возможность введения налогообложения стейкинга и криптозаймов в контексте децентрализованных финансов.



Налоговая служба Великобритании (HMRC) намерена выяснить наличие потенциала по сокращению издержек для налогоплательщиков, которые участвуют в развивающейся отрасли. Также ведомство интересует вопрос согласования налогового режима с фундаментальной экономикой транзакций.


HMRC соберет мнения инвесторов, профессионалов и организаций, участвующих в деятельности, связанной с DeFi. К последним служба относит технологические и финансовые компании, торговые ассоциации, образовательные учреждения и аналитические центры, а также юридические и консалтинговые компании в области бухучета и налогообложения.


По итогам общественных консультаций, которые продлятся до 31 августа, HMRС выпустит доклад с подробной информацией о последующих шагах.


5 июля FCA назначило директора межведомственного Национального управления по борьбе с экономическими преступлениями (NECC) Мэтью Лонга главой департамента платежей и цифровых активов. Чиновник будет курировать рынки электронных денег и криптовалют, а также руководить разработкой соответствующей политики.


Также в этот день Банк Англии сообщил в отчете о финансовой стабильности о важности мониторинга рынка цифровых активов. В свете падения его капитализации втрое, до $1 трлн, он стал представлять меньшую угрозу, подчеркнули чиновники. Регулятор призвал усилить нормативно-правовую и правоприменительную базу сферы.


Напомним, в марте 2022 года регулятор опубликовал рамочные принципы формирования нормативно-правовой базы для криптовалют с упором на будущие риски для финансовой стабильности.


В апреле управление пруденциального регулирования увеличило бюджет на предстоящий финансовый год для борьбы с рисками, связанными с цифровыми активами.


В Казначействе сообщили о намерении включить регулирование стейблкоинов, за исключением алгоритмических, в качестве платежного механизма в законопроект о финансовых услугах и рынках. 


Ранее министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Крис Филп заявил о планах превращения страны в «криптоцентр».


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# Экономика defi, великобритания, налоги, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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