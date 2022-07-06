В Зиме мужчину, зарезавшего знакомого из мести за убийство брата, осудили на восемь лет

Зиминский городской суд вынес приговор 35-летнему местному жителю. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога». Сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Следствие и суд установили, что 1 декабря 2021 года двое мужчин распивали алкоголь. В ходе ссоры мужчина нанес 56-летнему знакомому ножевые ранения, после которых тот скончался. На следующий день осужденный вернулся в дом убитого и поджег жилище, чтобы скрыть следы преступления.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. На допросе он рассказал, что убил знакомого из мести. Девять лет назад погибший убил его брата, за что отбыл наказание и освободился летом 2021 года.

Суд признал мужчину виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.