Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги
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Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги

Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги
Модельер Вячеслав Зайцев решил распродать свои картины. Борющийся с болезнью Паркинсона кутерье после долгого перерыва вышел в свет. Кутюрье заглянул на фестиваль красоты, моды и таланта Beauty Russia 2022, в рамках которого чествовали ныне покойного Пьера Кардена.
На мероприятии все желающие могли купить зонты, платочки именитого мастера, а также его картины, сделанные в период пандемии. Как известно, первую работу кистью он написал еще в 90-х и с тех пор усердно оттачивает свое мастерство. За свои творения, которых за время самоизоляции накопилось немало, модельер запросил внушительную сумму — по 600 тысяч рублей. То ли гостям цена показалась завышенной, то ли причина в другом, но ни одну из картин мастера не купили, сообщает prozvezd.info.
# Шоу-бизнес Зайцев Вячеслав
По материалам: z-aya

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