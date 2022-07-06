Вячеслав Зайцев снова пережил хирургическое вмешательство
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Вячеслав Зайцев снова пережил хирургическое вмешательство

Вячеслав Зайцев снова пережил хирургическое вмешательство
Модельер Вячеслав Зайцев, несмотря на болезнь, пытается поддерживать себя. Кутюрье уже много лет мужественно борется с болезнью Паркинсона. А недавно знаменитому на весь мир модельеру пришлось пережить еще одно медицинское вмешательство. 84-летний художник был вынужден обратиться за помощью к специалистам и дальше проходил долгую реабилитацию. К счастью, поход к врачам и последующие процедуры никак не связаны с ухудшением здоровья Вячеслава Зайцева и с заболеванием кутюрье. 
«Вячеслав Михайлович на протяжении нескольких месяцев занимался зубами. Все вмешательства требовали длительного периода реабилитации. Поэтому периодически у Вячеслава Михайловича возникали проблемы с речью. Но сейчас уже все хорошо», — рассказал в Telegram-канале «Звездная пыль» партнер Зайцева Вадим Хусаинов. Напомним, диагноз «болезнь Паркинсона» Вячеславу Зайцеву поставили семь лет назад, в 2016 году. Он не может передвигаться самостоятельно, так как частично парализован, а еще ему трудно ходить и говорить. Но в прошлые выходные мир моды отмечал столетие со дня рождения Пьера Кардена. Юбилейные торжества прошли в Венеции, на родине знаменитого модельера. А в Москве великого кутюрье чествовали на конкурсе красоты World Beauty. Вячеслав Зайцев не смог пропустить такое мероприятие и тоже появился на нем. Присутствовали также Александр Васильев и Бедрос Киркоров, недавно отметивший свое 90-летие.
# Шоу-бизнес Зайцев Вячеслав
По материалам: z-aya

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