Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей
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Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей

Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублейSpotify и Snapchat грозят штрафы в 6 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Владельцам музыкального сервиса Spotify и мессенджера Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Мировой судья Таганского района Москвы зарегистрировал протоколы по части 8 статьи 13.11 КоАП России.

Также 28 июля будет рассмотрен протокол, составленный в отношении мессенджера WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян. Мессенджеру грозит штраф до 80 миллионов рублей.

В России с 1 января 2022 года начал действовать закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций. Согласно его требованиям, владелец зарегистрированного за рубежом интернет-ресурса, чья суточная посещаемость российскими пользователями составляет более 500 тысяч человек, должен открыть филиал или представительство в России или учредить российское юрлицо.

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По материалам: lenta.ru

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