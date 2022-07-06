Володин: За весеннюю сессию Госдума приняла 361 закон
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Володин: За весеннюю сессию Госдума приняла 361 закон

Володин: За весеннюю сессию Госдума приняла 361 закон

За прошедшие месяцы Госдумой был принят 361 закон, более 35 процентов из них — социально значимые, сказал на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии.

«Остались нерассмотренными 1203 законодательные инициативы, они в разной степени готовности. 361 федеральный закон принят. Из этого количества более 35,2 процента — социально значимые законы. Для сравнения: в прошлом созыве таких законов было 21,5 процента», — сказал спикер.

Вячеслав Володин уточнил, что 63,4 процента из принятых законов — законы прямого действия. Это на 1,5 процента больше, чем в прошлом созыве.

В этом году весенняя сессия Госдумы открылась 18 января. Официально завершится она 31 июля: после окончания пленарных заседаний депутаты отправятся в регионы для работы с избирателями.

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По материалам: pnp.ru

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