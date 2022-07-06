За кого собралась замуж популярная телеведущая и певица Ольга Бузова

К жизни популярной российской телеведущей, модели и певице Ольги Бузовой вот уже много лет приковано внимание ее многочисленных поклонников, и любое событие в ее жизни не остается без внимания. Сейчас в соцсетях остро обсуждается вопрос — за кого собралась замуж одна из самых богатых и известных медийных персон России.

Личная жизнь Ольги Бузовой





Популярность Ольги Бузовой начала расти с момента ее появления в скандальном телепроекте «Дом-2», сначала в качестве участницы, затем в качестве ведущей. Там она покорила телезрителей нежными отношениями с шоуменом Романом Третьяковым.

Летом 2012 года Ольга Бузова стала женой известного футболиста Дмитрия Тарасова. Сначала знаменитости производили впечатление счастливой семейной пары, выкладывая многочисленные совместные фото в Instagram. Но внезапно это прекратилось, и вскоре стало известно о разводе, который Бузова тяжело переживала. По мнению друзей, Дмитрий был ей не парой, он отличался грубостью и вполне мог изменять певице.

После развода Ольга Бузова старалась не афишировать свои отношения в публичном пространстве, хотя информация часто просачивалась в Сеть. Среди ее поклонников были известные бизнесмены, спортсмены, политики, но крепкие отношения она так и не смогла построить.

В 2021 году в СМИ появилась информация о свадьбе Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном, которую они сыграли на Мальдивах. Пара даже выложила видео, где Бузова была в белом платье, и для молодоженов был накрыт праздничный стол с тортом и шампанским. Но эти отношения быстро закончились большим скандалом и просьбой Бузовой ничего не спрашивать и не напоминать ей больше об этом человеке.

Действительно ли Ольга Бузова снова собралась замуж и кто ее избранник





Внимание, прикованное к личной жизни Ольги Бузовой, никогда не мешало ей искать спутника жизни. Она всегда говорила, что верит в настоящую любовь и мечтает найти того единственного, с кем будет счастлива. Свой статус в соцсетях Ольга Бузова всегда определяла как «нахожусь в активном поиске».

Все события вокруг личности Ольги Бузовой продолжали привлекать внимание поклонников и порой выливались в загадочные ситуации. Так, весной этого года по завершению спектакля, в котором играла Бузова, на сцену театра вышел незнакомец и публично преподнес ей кольцо. Соцсети взорвались догадками, был ли это обычный поклонник или ее молодой человек.

Вскоре в одном из интервью 36-летняя Ольга Бузова заявила, что брак не гарантирует счастья, но отказываться от второй попытки создать семью она не намерена, причем возможно, это случится даже в текущем году.

А недавно Лилия Абрамова, больше известная интернет-сообществу как Татарка FM, приоткрыла завесу тайны над романом Ольги Бузовой. Во время своего участия в шоу «Злые языки» она сообщила, что телеведущая уже давно встречается с интересным и очень влиятельным поклонником. Он известный политик, ему 43 года, и в настоящий момент пара готовится к свадьбе. Ведущая шоу Виктория Боня добавила, что замечала, будто у Бузовой стали появляться новые дорогие украшения, на которые та обычно не тратит деньги, хотя и достаточно для этого зарабатывает — их ей дарят мужчины.