Захарова назвала причину внутренних проблем Великобритании
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Захарова назвала причину внутренних проблем Великобритании

Захарова назвала причину внутренних проблем ВеликобританииМария Захарова заявила, что Британия бросила все силы на противодействие России

Великобритания не может бороться с внутренними проблемами, так как бросила все силы на противодействие России, написала официальный представитель МИД России Марии Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала уход со своего поста главы британского Минздрава Саджида Джавида в связи с проблемами «беспрецедентного масштаба» в области здравоохранения и соцобеспечения. По мнению Захаровой, данная ситуация не является удивительной.

«Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине. Огромные финансовые затраты, британские наемники, инструкторы и ключевые силы спецслужб — на русофобию мобилизовано все. До внутренних проблем руки не доходят», — указала на причину проблем в стране российский дипломат.

Ранее Саджид Джавид, а также министр финансов Риши Сунак подали в отставку из-за скандала, в котором фигурирует премьер Британии Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. Министры указали на невозможность продолжать работу в правительстве по этическим соображениям.

1 июля сообщалось, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. По информации газеты The Sun, 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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