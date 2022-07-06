Защита от негатива: талисманы, амулеты и советы

Вадим Карасев

Негативная энергия всегда находится в относительной гармонии с позитивной и созидательной. Тем не менее, порой от нее приходится защищаться, чтобы она не поглотила нас. В этом вам помогут специальные талисманы, амулеты и рекомендации экспертов.

Ранее мы рассказывали вам о том, как превратить негативные эмоции в позитивную энергетику. Это полезный навык, но не у всех получается это делать и не всегда это сделать возможно. Именно поэтому вам нужно научиться защищаться от тревог и беспокойства, либо нападок со стороны недоброжелателей.

Талисманы и амулеты

Амулетами защиты чаще всего служат вещи, которые вам дарили близкие люди или которые ранее им принадлежали, но теперь перешли к вам. Такие предметы связывают вас энергетическим каналом с близким человеком, который по отношению к вам позитивен. Это увеличивает ваши шансы на успешное преодоление препятствий, в том числе и победу над негативными потоками.

Украшение с вашим Знаков Зодиака. Это не просто талисман удачи. Такое изделие будет защищать вас от токсичных людей и негативных событий, мыслей, негативной энергии в любом ее проявлении. В целом стоит отметить, что полезным будет как украшение-фигурка, так и вещи, на которой изображен ваш Знак — разницы практически нет. Главное, чтобы был правильно выбран материал: для Земных Знаков (Дева, Козерог и Телец) рекомендовано дерево и мельхиор; для Водных Знаков (Рак, Рыбы, Скорпион) подойдет идеально платина; Воздушным Знакам (Близнецы, Весы, Водолей) стоит пользоваться серебром и титаном, а Огненным Знакам (Лев, Стрелец, Овен) лучше выбирать в качестве такого амулета изделие из золота.

Полезные рекомендации

Если вдруг вы почувствовали, что начинаете утопать в негативной энергии, то попробуйте сказать про себя: «Чур, плохие мысли. Прочь беда. „Нет“ говорю всему плохому и говорю всему хорошему „да“».

Если почувствовали, что вам грустно, вы обижены или расстроены чем-то, достаточно просто сменить обстановку. Если вы в пути, остановитесь и отдохните. Если вы заперты в четырех стенах, прогуляйтесь. Если вы общаетесь с людьми, побудьте в уединении. Если вы одни, позвоните другу. Это должно помочь вам не принимать на себя отрицательную энергию и абстрагироваться от негативных чувств.

Старайтесь заниматься спортом, правильно питаться и соблюдать режим дня. Наверняка вы слышали фразу «в здоровом теле здоровый дух». Это действительно так, ведь если ваше тело вас подводит, это неминуемо отражается и на эмоциональном здоровье.