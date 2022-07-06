Жена Гуфа рассказала о сексе в беременность, а Блиновская сняла себя без фильтров. Соцсети звезд

Минувшей весной Юлия Королева подарила Гуфу дочь. Малышка стала вторым ребенком музыканта. У него уже есть сын-подросток от отношений с Айзой-Лилуной.

Несмотря на то что после родов прошло совсем мало времени, Юлия Королева уже хвастает подтянутой фигурой. Поклонники восторгаются телом танцовщицы и осыпают ее комплиментами. Жена артиста признается: ее секрет в регулярных тренировках даже во время беременности.

Некоторые подписчики решили поинтересоваться и интимной жизнью супругов в этот период. «До какого срока занималась сексом?» — написали брюнетке. «В моем случае было почти до конца, — откровенно заявила она. — Если врач вас не ограничит по медицинским показаниям, то хоть до родов можно».

Гоар Аветисян пока в статусе свободной женщины, зато жаловаться на недостаток внимания ей не приходится. 4 июля визажистка с размахом отметила 29-летие. Близкие и друзья осыпали виновницу торжества роскошными подарками. Она похвасталась ими в личном блоге.

Среди горы коробок оказалась упаковка от сумки Prada. Аксессуар из нейлона, усыпанный стразами обошелся друзьям Гоар в 200 тысяч. Звезда призналась, что давно мечтала о мини-версии новой модели Cleo.

Во втором подарке также оказалась сумка, но уже от бренда Balenciaga, стоимостью более 200 тысяч. К удивлению именинницы, и третьим презентом оказалась... сумка. Вещица от Jacquemus стоит в магазинах 77 тысяч. «Какая она классная!» — радовалась брюнетка.

40-летняя Блиновская тем временем показала себя без фильтров и макияжа. Сейчас гуру марафонов отдыхает в жаркой стране, поэтому предпочитает обходиться без косметики.

Напомним, что в 2016 году Елена стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия International». Первое место с ней разделила ростовчанка Нунэ Кобяцкая. Обе отправились представлять страну на международном конкурсе в США.