Жена Юрия Шатунова рассказала о мошенниках

Вдова певца Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника для артиста. Вдова покойного певца Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника, который установят на его могиле. Светлана также попросила поклонников артиста не высылать деньги. Близкие люди исполнителя хита «Белые розы» приняли решение объявить конкурс на идею монументального памятника. Его установят на могиле Шатунова на Троекуровском кладбище. Предполагается, что это будет скульптура Юрия в полный рост или выше. Материалом для памятника выбрали бронзу. При этом необходимо учитывать, что размер участка — 2 метра на 1 метр 80 см. Для участия в конкурсе нужно связаться с семьей артиста по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен jаvascript для просмотра.document.getElementById('cloak5240c7d2169e33dbd190e80c47c348d7').innerHTML='';var prefix='ma'+'il'+'to';var path='hr'+'ef'+'=';var addy5240c7d2169e33dbd190e80c47c348d7='2022shatunov'+'@';addy5240c7d2169e33dbd190e80c47c348d7=addy5240c7d2169e33dbd190e80c47c348d7+'mail'+'.'+'ru';var addy_text5240c7d2169e33dbd190e80c47c348d7='2022shatunov'+'@'+'mail'+'.'+'ru';document.getElementById('cloak5240c7d2169e33dbd190e80c47c348d7').innerHTML+='Сейчас все счета Юрий заморожены на полгода, согласно закону. «Семья не располагает средствами. Объявляется сбор средств на оплату памятника и сопутствующих расходов. Пока помощь семье по установке памятника предложил только Николай Басков. Спасибо ему. Коля сказал: «У нас в шоу-бизнесе были две знаковые фигуры: это Цой и Шатунов!»» — цитирует «КП» директора экс-солиста группы «Ласковый май» Аркадия Кудряшова. Однако вдова Юрия попросила его поклонников пока не высылать средства. «В данный момент семья не собирает деньги на памятник. Остерегайтесь мошенников. Финансовая сторона создания памятника будет носить народный характер. Поклонники смогут внести свою лепту в этот проект. О сборе средств будет объявлено дополнительно», — указывает «АиФ». Шатунов умер ночью 23 июня. Ему было 48 лет. Смерть наступила вследствие обширного инфаркта. Тело Юрия кремировали. На Троекуровском кладбище захоронили одну часть праха. На церемонии побывали вдова певца Светлана с сыном и дочерью. Вторую часть праха они развеют над любимым местом отдыха артиста – озером в Германии.