Жена Нарцисса обвинила организаторов шоу
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Жена Нарцисса обвинила организаторов шоу

Жена Нарцисса обвинила организаторов шоу

Пьер Нарцисс, исполнитель хита «Шоколадный заяц» и яркий участник шоу «Фабрика-звезд – 2», неожиданно для всех умер в возрасте 45 лет, не выдержав операции. Перед тем, как артиста увезли в клинику, он давал интервью бойцовскому промоутеру лиги «Наше дело», где несколькими днями позже должен был сойтись в бою с юмористом Николаем Лукинским. Теперь экс-супруга Пьера Валерия Калачева подает на организаторов программы в суд.

Примечательно, что артиста увезли в больницу сразу же после конференции. Его в срочном порядке определили в палату, назначили операцию и провели ее на следующий же день. К сожалению, сердце молодого исполнителя не выдержало хирургического вмешательства.

К слову, во время съемок Пьер чувствовал недомогание, сильную усталость, слабость, но никому об этом не рассказал. Более того, на шоу он выглядел хорошо: шутил, много говорил, охотно общался.


Валерия не понимает, почему перед интервью, да и вообще перед ответственным (далеко не шуточным) боем ее экс-мужа не обследовали. Также Валерия возмущена, что фрагмент с ее бывшим супругом вышел в эфир, хотя организаторы должны были получить разрешение на публикацию.


Сейчас Валерия намерена подать в суд на ответственных лиц, которых обвиняет в халатности и недосмотре.

Напомним, что Пьер Нарцисс умер 21 июня, но прощание с артистом состоялось только 30 июня, так как мама, проживающая в Камеруне, не разрешала забирать тело его бывшей супруге. Сразу после прощания гроб загрузили в самолет до Африки. Пьера похоронили в семейном склепе.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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