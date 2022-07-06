Женщина и ребенок погибли при обстрелах Донецка и Макеевки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Женщина и ребенок погибли при обстрелах Донецка и Макеевки

Женщина и ребенок погибли при обстрелах Донецка и Макеевки

Женщина и ребенок погибли при обстрелах Донецка и Макеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду вечером совершили очередной обстрел объектов гражданской инфраструктуры Донбасса, в результате чего погибли женщина и ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале территориальной обороны ДНР.

Мальчик был убит после ударов по Макеевке, а женщина — по Петровскому району Донецка. Еще четыре человека пострадали при обстреле Ясиноватой.

Днем ранее при обстреле Донецка погибла 10-летняя девочка.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Дочери Татьяны Навки вручил диплом об окончании МГИМО Дмитрий Песков
Дочери Татьяны Навки вручил диплом об окончании МГИМО Дмитрий Песков
Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги
Вячеслав Зайцев продавал картины за баснословные деньги
Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева
Кобзон рассказала о состоянии Бориса Моисеева
Ольга Бузова рассказала о романе с политиком
Ольга Бузова рассказала о романе с политиком
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.07.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.07.2022 (15 фото)
Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к миру и цитату из Библии
Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к миру и цитату
ЕС даст денег на самую высокую плотину ради ослабления влияния России
ЕС даст денег на самую высокую плотину ради ослабления влияния России
В РФ запретили платежи в цифровых финансовых активах
В РФ запретили платежи в цифровых финансовых активах
Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев
Умер известный бард и телеведущий Леонид Сергеев
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник Рождества Иоанна Предтечи
Сильный магнитный шторм 7 июля 2022 года может испортить праздник
Джонсон отверг предложения уйти в отставку
Джонсон отверг предложения уйти в отставку

Топ на сегодня

Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против
Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
В Москве стартует третья "Российская креативная неделя"
Bitmain анонсировала старт продаж Ethereum-майнера Antminer E9
Bitmain анонсировала старт продаж Ethereum-майнера Antminer E9
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с хлором в ДНР

Еще по теме

ВСУ ведут обстрел Киевского района Донецка — ДНР
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле силовиков ранен мирный житель
В ДНР заявляют об обстреле силовиками окрестностей Ясиноватой и Донецка
При обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погиб мирный житель – командование