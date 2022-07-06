Женщина и ребенок погибли при обстрелах Донецка и Макеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду вечером совершили очередной обстрел объектов гражданской инфраструктуры Донбасса, в результате чего погибли женщина и ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале территориальной обороны ДНР.

Мальчик был убит после ударов по Макеевке, а женщина — по Петровскому району Донецка. Еще четыре человека пострадали при обстреле Ясиноватой.

Днем ранее при обстреле Донецка погибла 10-летняя девочка.