10 поистине женских привычек, которые мужчины отказываются понимать
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10 поистине женских привычек, которые мужчины отказываются понимать

10 поистине женских привычек, которые мужчины отказываются понимать

На сайте summag.me мы увидели очень интересную статью от блогера Полины Щегловой о женских привычках, которые мужчины возможно никогда не поймут. Как часто абсолютно нормальное и понятное для нас, девушек, вводит в ступор парней. Давайте вслушаемся в самые распространенные мужские «зачем?!» и еще раз вместе удивимся, как же все-таки при всем при этом мы находим способ понимать и любить друг друга.

1. Для чего каждое утро все перекладывать в другую сумку, если она отличается только цветом?

2. Какова степень опасности вопроса "Я выгляжу толстой в этом платье?" для будущих отношений?

3. Зачем примерять в магазине все, что лежит на прилавке и висит на вешалке, что велико, что не по сезону и "вообще – это не мое"?

4. "Я практически готова, подожди еще пять минут"?

5. Этой штукой для подкручивания ресниц точно нельзя выколоть себе глаз?

6. Почему вы ходите в туалет вместе?

7. Почему вы, женщины, так ненавидите женщин?

8. Как можно так долго выбирать из меню?

9. Что вы на самом деле делаете целый час в ванной?

10. Зачем иметь столько обуви, если 70% пар вы носите от силы раз в месяц?

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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