10 поистине женских привычек, которые мужчины отказываются понимать
Сегодня, 18:30
На сайте summag.me мы увидели очень интересную статью от блогера Полины Щегловой о женских привычках, которые мужчины возможно никогда не поймут. Как часто абсолютно нормальное и понятное для нас, девушек, вводит в ступор парней. Давайте вслушаемся в самые распространенные мужские «зачем?!» и еще раз вместе удивимся, как же все-таки при всем при этом мы находим способ понимать и любить друг друга.
1. Для чего каждое утро все перекладывать в другую сумку, если она отличается только цветом?
2. Какова степень опасности вопроса "Я выгляжу толстой в этом платье?" для будущих отношений?
3. Зачем примерять в магазине все, что лежит на прилавке и висит на вешалке, что велико, что не по сезону и "вообще – это не мое"?
4. "Я практически готова, подожди еще пять минут"?
5. Этой штукой для подкручивания ресниц точно нельзя выколоть себе глаз?
6. Почему вы ходите в туалет вместе?
7. Почему вы, женщины, так ненавидите женщин?
8. Как можно так долго выбирать из меню?
9. Что вы на самом деле делаете целый час в ванной?
10. Зачем иметь столько обуви, если 70% пар вы носите от силы раз в месяц?
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор