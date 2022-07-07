12 завораживающих фото, демонстрирующих, что случится с едой, если своевременно не убрать её в холодильник

Каждый из нас хотя бы единожды сталкивался с порчей продуктов, которые попросту были забыты в закромах холодильника. Обнаружив неожиданную находку, то и дело удивляешься, как, например, из спелого яблока могло получиться что-то столь неэстетичное. Или почему ваша любимая капуста пахнет так неприятно, и откуда вообще на ней взялся слизняк?! Ребята из TikTok-канала Lapse Clips решили провести настоящее исследование! Они засняли весь процесс того, как свежие продукты превращаются в пропавшие и несъедобные день за днём. И пускай здесь нет особенной эстетики, но оторвать глаз от этого процесса попросту невозможно!

Клубника в первый, шестой и двенадцатый день эксперимента

Авокадо во время первого, двенадцатого и двадцать седьмого дня эксперимента

Питахайя или драконий фрукт во время первого, двенадцатого и двадцатого дня эксперимента

Питахайя имеет маловыраженный сладковатый вкус, поэтому многим фрукт кажется пресным. Например, в Таиланде его и вовсе почти не употребляют в пищу, а используют в качестве украшения.

Личи в первый и девятнадцатый день эксперимента

Папайя во время первого, пятого и двадцать второго дня эксперимента

Персик во время первого, девятого и двадцатого дня эксперимента

Антильский огурец в первый, восьмой и двадцать второй день эксперимента

Антильский огурец или машиши — плод тропического растения, который по вкусу напоминает огурец, слегка приправленный уксусом. Необычный продукт активно употребляют в пищу в арабских странах. Его тушат, добавляют в салаты или просто едят в свежем виде.

Кешью в первый и восьмой день эксперимента

Инжир в первый, пятый и тринадцатый день эксперимента

Эти фото наглядно демонстрируют, что инжир необходимо есть, как можно скорее. Он очень быстро портится.

Бергамот в первый, седьмой и двадцатый день эксперимента

Груша в первый и тридцатый день эксперимента

Киви в первый, пятый и двадцать пятый день эксперимента

Здесь вы можете посмотреть на другие подобные фото, которые покажут, сколько понадобится времени, чтобы превратить в труху апельсин или, например, сочный лимон.