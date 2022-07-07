15 реально существующих созданий с океанского дна, от вида которых становится слегка не по себе

Несмотря на ежегодные научные миссии, мировой океан изучен всего на 2-5%. Поэтому неудивительно, что учёные периодически сталкиваются с удивительными глубоководными существами, которые населяют этот удивительный подводный мир. Некоторые из них выглядят настолько пугающе, что невольно хочется подальше унести ноги, чтобы больше никогда с ними не встречаться. Однако в большинстве случаев эти существа абсолютно безобидны, а их внешний вид — всего лишь закономерное последствие проживания на больших глубинах. Поэтому не стоит их бояться. Узнайте их получше и задумайтесь о том, что, возможно, в какой-то степени они всё-таки прекрасны.

Осьминог адский вампир

Удивительный моллюск живет на глубине, где практически отсутствует кислород. Своё необычное название осьминог получил за перепонки, соединяющие щупальца. Во время плавания они развеваются, сильно напоминая плащ. Взрослые особи «вампиров» могут похвастаться ухообразными плавниками. Всё тело существа покрыто особыми органами свечения — фотофорами. Благодаря им, осьминог может создавать вспышки света, позволяющие ему дезориентировать врагов.

Рыба-призрак или химера

Невероятно редкая рыба-призрак относится к семейству носатых химер. Обитает она на глубине до 2600 метров, поэтому выследить её практически невозможно. За долгие годы исследований учёным удалось узнать, что у неё на носу есть особые нервные окончания, с помощью которых она выслеживает добычу. Также химера может похвастаться ядовитым шипом, служащим ей орудием зашиты.

Плащеносная или гофрированная акула

Гофрированная акула — интереснейшая рыба, которая, по утверждениям учёных, ни капельки не изменилась за миллионы лет. Хищница предпочитает вести донный образ жизни. Акулу можно встретить на глубинах от 400 до 1500 метров. Питается преимущественно моллюсками, костистой рыбой и ракообразными. Своё название рыба получила благодаря наличию многочисленных сладок на теле.

Рыба-ящерица или bathysaurus ferox

Жуткий суперхищник обладает телом угря, головой ящерицы и уймой острых зубов. Обитает странное создание на глубине от 1000 до 2500 метров.

Большерот или галпер-угорь

Большерот мало похож на создание, обитающее на планете Земля. Он относится к подвиду лучепёрых рыб. Его главная особенность — способность сильно раздувать огромную голову на длинном змеевидном теле. Это позволяет ему успешно заглатывать добычу, которая в несколько раз превышает его в размерах. Обитает океанский монстр на глубине до 3 километров.

Гигантский изопод

Глубоководные ракообразные гиганты могут вырасти до 50 сантиметров в длину. Вес некоторых особей способен достигать до 2 килограммов. Являются падальщиками.

Осьминог Дамбо

Плавниковые осьминоги Дамбо признаны самыми глубоко обитающими осьминогами на планете. Их можно встретить на глубине до 5000 метров. Эта особенность серьёзно затрудняет изучение этих головоногих моллюсков в их естественной среде обитания.

Красный колючий краб

Панцирь колючего краба достигает 14 сантиметров в ширину. Шипы на нём очень плотные и острые. Основу рациона краба составляют мелкие моллюски.

Красная рыба-лопата

Рыба-лопата привлекла внимание учёных своим умением передвигаться по морскому дну. Рыба не плавает, а в буквальном смысле ходит на своих плавниках. Существо отличается неторопливостью, поэтому не охотится, как большинство хищных рыб. Природа наградила лентяйку специальной удочкой, которая располагается на спинном плавнике. Благодаря ему, рыба-лопата обеспечивает себя пропитанием.

Рыба-тренога

Обитают рыбы-треноги у дна, на глубине от 800 до 5000 метров. Главная особенность существа — его удивительные плавники-лучи, растущие из грудных плавников и хвоста. На них рыба опирается, когда «стоит» у дна. Во время плавания рыба просто расслабляет плавники, чтобы они ей не мешали.

Большеротая акула

Один из трёх известных науке видов акул, питающихся планктоном (помимо китовой и гигантской акулы). Не представляет опасности для человека и почти никогда не соприкасается с ним в естественной среде обитания.

Живоглот

Желудок живоглота, проглотившего крупную добычу, способен растянуться в несколько раз, его сердце при этом сильно смещается в сторону. Однако на жизнедеятельности рыбы это никак не отражается.

Малоротая макропинна или бочкоглаз

Макропинна — рыба с прозрачной головой. Сквозь неё можно разглядеть два крупных зеленых глаза цилиндрической формы. А те штуки, которые с первого взгляда можно принять за глаза — обонятельные капсулы.

Европейский удильщик или морской чёрт

Морской чёрт — одна из самых прожорливых рыб. Изголодавшийся удильщик может даже проглотить птицу. Однако происходит такое явление крайне редко.

Луна-рыба

Одна из самых больших костных рыб в мире. Кроме того, у неё полностью отсутствует чешуя, а зубы срощены в своеобразный «клюв». Несмотря на внушительные размеры, луна-рыба не представляет никакой опасности для человека.