16 июля в Ангарске пройдут всероссийские соревнования по триатлону

16 июля в Ангарске пройдут всероссийские соревнования по триатлону и любительские соревнования Цельсий БАМ триатлон в дисциплине кросс-триатлон. Они состоятся на территории Еловского пруда.

Для участников подготовят две дистанции. Новичкам — спринт на 500 метров, 12 километров и 3 километра, для опытных легкоатлетов — 1, 24 и 6 километров. Соревнования будет освещать опытный комментатор. Каждому спортсмену, пересекшему финишную черту, вручат медаль. Чемпионов наградят ценными подарками. Организаторами мероприятия выступили Федерация триатлона России, Министерство спорта Иркутской области, Федерация триатлона Иркутской области, Администрация Ангарского городского округа и Оргкомитет Марафоны БАМ.

В 2019 году соревнования в Ангарске стали самым массовым кросс-триатлоном в России. Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте alpmarathon.ru. Количество стартовых слотов ограничено.





Соревнования по триатлону. Фото организаторов Соревнования по триатлону. Фото организаторов