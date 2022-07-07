17 случаев, когда люди покупали или арендовали жильё и обнаруживали там приветы от предыдущих владельцев
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17 случаев, когда люди покупали или арендовали жильё и обнаруживали там приветы от предыдущих владельцев

17 случаев, когда люди покупали или арендовали жильё и обнаруживали там приветы от предыдущих владельцев

Один из распространённых видов фильмов ужасов начинается с того, что семья въезжает в свой новый дом, и люди даже не подозревают, что их там может ждать сюрприз от предыдущих владельцев. В жизни случаются похожие ситуации, только сюрпризы эти не всегда бывают страшными, а очень любопытными или даже забавными. Мы собрали для вас несколько примеров.

Этот старый противогаз я нашёл в только что купленном доме

Кран без раковины в ванной комнате дома, который мы арендовали

Мнение комментаторов о том, для чего эта конструкция предназначается, разделились. Кто-то предположил, что это стол для чистки рыбы. Другие рассказали, что пользовались подобным в глэмпингах, ставя под кран таз, а потом выливая воду на улицу. Было ещё одно мнение о том, что стол наклонён к стене, а вода течёт ламинарным потоком и стекает в дренажную трубу. Как думаете, какой вариант верный?

В нашем новом доме мы нашли капсулу времени

Насадка для душа в нашей новой квартире — это насадка для садового шланга

В ванной комнате дома, который я арендую, на потолке что-то похожее на бумажную тарелку

На самом деле (вероятно) это металлическая крышка на дымоходе, который когда-то был над дровяной печью. 

reddit

В подвале дома, который снимает моя мама, мы нашли набор карманных книг Шекспира конца 1800-х годов

Во дворе моего нового дома есть фонтан

Моя подруга сняла обои в своей новой квартире и обнаружила признание

«Я люблю Джо», — гласит надпись на стене.

Мы нашли сейф за фальшивой розеткой в нашем новом доме

Винтажные настольные игры, найденные на чердаке нового дома

Над дверью в нашем новом доме вырезаны символы

Комментаторы сообщили, что это клейма крупного рогатого скота.

Разобрали пол на кухне в нашем новом доме и нашли газету 1967 года

Человек, который жил здесь до меня, посадил ананасы

Переехала на новое место и заметила эту деталь LEGO в обогревателе

В моем новом доме было радио с держателем для туалетной бумаги

В новой квартире моих друзей в стену встроены весы

Этот старый 7 Up я нашёл на чердаке моего нового дома

Главное, чтобы бывшие жильцы не оставляли после себя парочку привидений, как в каком-нибудь фильме ужасов. Кстати, если вы любите этот жанр кино, обязательно загляните в список 100 лучших фильмов для того, чтобы испугаться.

# Интересное
По материалам: twizz

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