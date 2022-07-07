6 привычек, которые лишают энергии и удачи

Вадим Карасев

Энергия человека не безгранична. Она порой тратится на что-то бесполезное, либо наша аура блокируется, чакры работают неправильно. Происходит это из-за деструктивных привычек, многие из которых мы ошибочно принимаем за безобидную норму. Именно о таких привычках пойдет речь в этой статье.

Каждый человек пытается узнать о том, как ему привлечь в свою жизнь нужные события, но далеко не каждый хочет узнать о том, что мешает ему это сделать. Прежде чем приступать к поискам удачи, нужно избавиться от того, что ее блокирует.

Грязной рабочее место

Большинство людей работает по 8-10 часов в сутки, а то и больше. В любом случае это почти всегда происходит в какой-то среде: дома или в офисе за столом или в машине, у станка на заводе или у прилавка магазина.

Когда на рабочем месте тотальный беспорядок, это неминуемо приводит к проблемам с энергией и настроением. Заканчивайте или начинайте свой рабочий день с уборки на рабочем месте. Это очень важно, поскольку в чистоте и порядке наше внимание не рассеивается. Это экономит силы и энергию.

Привычка всё планировать или не планировать ничего вовсе

Золотая середина встречается редко. Люди очень часто планируют всё слишком чётко и не оставляют себе свободы действий, либо попросту не занимаются составлением расписания дел на день вовсе. Эта крайность тоже опасна, так как можно забыть сделать что-то важное, из-за чего появится необходимость в доработках, а это всегда нервы, стресс.

Нужно планировать дела, но только самые важные и ответственные. Всё остальное можно делать в перерывах. Также в список дел важно вносить отдых, поскольку без отдыха невозможно поддерживать высокую продуктивность и хорошее настроение.

Привычка бросать начатое

Старайтесь этого никогда не делать, поскольку для энергетики и психики это крайне разрушительно. Незаконченные дела отнимают нервы, время. Если вы возвращаетесь к ним, то вы тратите дополнительное время на фокусировку. Если не возвращаетесь вовсе, то обесцениваете то, что уже успели сделать ранее.

По этой причине люди, которые постоянно что-то бросают на полпути к успеху, часто вымотаны, замучены, подавлены. Достаточно часто откладывание дел происходит из-за того, что мы отвлекаемся на звонки, социальные сети, мессенджеры. Старайтесь выделять определенное время для работы, во время которого вы не будете отвлекаться вообще ни на что.

Привычка откладывать дела на потом

Последствия такой вредной привычки схожи с последствиями предыдущей. Когда человек копит дела, не решая их, то на него словно вешается все больший и больший груз. Тем, кому плевать на это, все равно встречаются с проблемами, ведь рано или поздно им придется решать те задачи, которые от откладывали. Если же человек ответственный, он может начать переживать из-за того, что на нем висят долги по работе или невыполненные домашние дела. В любом случае, до добра это не доводит.



Безоговорочное следование советам

Люди то и дело рекомендуют нам что-то сделать, к чему-то прийти, от чего-то отказаться или, наоборот, что-то приобрести. Многие советы друзей и близких реально полезны, но если безоговорочно следовать всему, что вам говорят, это неминуемо приведет вас к проблемам с энергетикой. Не нужно поступать так, как не велит вам поступать ваше сердце или разум. Если вы считаете, что какой-то поступок неправилен, но вас упорно убеждают в обратном, это признак того, что чужое мнение за чистую монету принимать нельзя.

Привычка завидовать

Многие люди думают, что они не завистливы, но это не так. Порой мы сами не замечаем, как считаем чужие деньги или копаемся в чужих проблемах в любви, дружбе, работе. Не нужно фокусироваться на этом. Зависть не доводит до добра, ведь это ужасное чувство лишает нас сил, снижает продуктивность и приводит чакры к максимально угнетенному состоянию.

Хватит думать о том, что сделали другие и чего не сделали вы. Фокусируйтесь на том, что вы можете сделать сейчас или потом. Если чего-то очень хочется, поставьте перед собой цель. Пускай чужие успехи мотивируют вас, а не заставляют утопать в жалости к себе.