Адеев окажется в изоляторе из-за избиения Анны Самониной

Вадим Карасев

Кажется, именно Ксения Бородина говорила о том, что на проекте Алексей Адеев задержится до своего первого проступка. Однако за последний месяц он уже три раза успел «накосячить». В итоге за избиение Анны Самониной его не выставят за ворота, а всего лишь временно отправят в изолятор.Некоторое время назад Клава Безверхова сообщила о том, как сильно негодуют остальные участники телестройки. Лёша в очередной раз избил Аню и даже прилюдно таскал её за волосы. Естественно, фанаты тоже были в шоке от этого. Теперь домовцы намереваются закрыть Адеева в месте, без которого ему уже сложно представить свою жизнь — в карцере.Видимо, организаторы всё же чересчур привязались к Адееву и не могут отправить его за ворота. Сам Алексей желает все возможное, чтобы оказаться в изоляции. У агрессивного мужчины ладе телефон отобрали. А стены изрисовывать больше нельзя — из недавно покрасили, убрав всё похабные шутки и стихи.А может он просто скучает по зоне, вот и ругается с коллегами, чтобы оказаться взаперти? А может он таким образом пытается спрятаться от пятничного голосования, на котором решат судьбу топовых участников?