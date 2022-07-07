Агроном рассказал, почему закручиваются листья у помидоров, как бороться с такой проблемой

Многие огородники подмечали, что с наступлением жары у помидоров начинаются подкручиваться листья. Однако виной всему не обязательно может быть жара. Нужно рассмотреть разные варианты – это болезни, насекомые или обычные особенности конкретного сорта.

Почему крутятся листья помидоров в теплицах

Листья у культуры в теплице начинают крутиться в неестественную форму в то время, как жара достигает своего пика. Агроном Михаил Воробьев отмечает, что основной причиной этого является нарушение аграрной техники. Это может быть высокая температура, недостаток влаги, неправильное питание. Первое, что стоит сделать – проветрить теплицу.

Вместе с тем есть много иных причин, по которым крутятся листья:

жара . Если температура на улице слишком высокая, помидоры, чтобы хоть немного спрятаться от солнца, сворачивают листочки;

. Если температура на улице слишком высокая, помидоры, чтобы хоть немного спрятаться от солнца, сворачивают листочки; мало полива. Несмотря на то, что томат является теплолюбивой культурой, ему постоянно нужна влага. Поливать требуется минимум раз в неделю. При особой засухе полив стоит участить. И хорошо бы не просто со шлангом постоять, а подлить под каждый куст;





не хватает питательных веществ . Листья могут крутиться, если очень мало азота, фосфора и калия. В любом случае нужно подпитывать растения, иначе хорошего урожая не видать;

. Листья могут крутиться, если очень мало азота, фосфора и калия. В любом случае нужно подпитывать растения, иначе хорошего урожая не видать; много удобрения . Это тоже может негативно повлиять на растения. Особенно если будет очень много органических удобрений, к примеру, навоза или зелени;

. Это тоже может негативно повлиять на растения. Особенно если будет очень много органических удобрений, к примеру, навоза или зелени; повреждение корней . Помидорам не нужно частое рыхление или пересаживания во взрослом возрасте. При перемещении на другое место листья начинают немного крутиться. Сначала это считается нормальным, но на протяжении недели растение должно вернуться в норму;

. Помидорам не нужно частое рыхление или пересаживания во взрослом возрасте. При перемещении на другое место листья начинают немного крутиться. Сначала это считается нормальным, но на протяжении недели растение должно вернуться в норму; наличие вредителей. Больше всего опасна белокрылка. Она откладывает яйца под листочками, после чего личинки начинают выделять ядовитую слюну От этого и страдают листья.

Что делать, чтобы у помидоров не скручивались листья

Если листья крутятся от жары, нужно притенить место роста томатов. В том случае, если растения находятся в теплице, по возможности желательно установить вентилятор:

норма полива томатов составляет 1,5 литра на один куст. Поэтому следите за достаточной влажностью растений;

если скручивание происходит в результате поврежденных корней, нужно полить растения стимуляторами роста и специальными препаратами для укрепления иммунитета;





неправильное пасынкование также может негативно отразиться на растениях. Лучше делать такую процедуру, пока пасынки составляют не больше 7 сантиметров;

нужно избавиться от вредителей, хотя это не так просто. В теплице можно установить специальные клеевые ловушки. А против личинок стоит обработать растения Актарой.

У каких помидоров кудрявые листья считаются нормой

Кучерявые листья могут быть у помидоров мелкого сорта – это считается нормальным, особенностью сорта. В основном это те растения, которые выращивают на подоконнике. Сюда же относятся и помидоры черри. Тут не стоит ничего предпринимать, ведь для некоторых сортов кудрявые листья являются нормой.





Чтобы листья у помидоров не скручивались, нужно растения подкармливать. Все будет зависеть от того, как именно крутятся листья. Томатам лучше всего предоставлять полноценное питание, где есть основные элементы – фосфор, калий и азот. В таком случае проблемы быть не должно.

Нужно быть готовым к тому, что кудрявые листья больше не выровняются, несмотря на все старания. Это нормально. Прежде всего больше внимания стоит уделять молодым листочкам, которые только начинают формироваться после всех манипуляций по устранению проблемы. Если они имеют нормальную форму, значит все манипуляции не были напрасными.