Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager Digital
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Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager Digital

Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager Digital


Cвязанная с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research оказалась вторым заемщиком по объему привлеченных средств ($376,8 млн) у Voyager Digital после Three Arrows Capital. Такая информация содержится в объявлении о банкротстве криптоброкера.



Непогашенный остаток включает необеспеченный заем в размере $75 млн — крупнейший в списке.


Криптоброкер может рассчитывать на эти средства для расчетов с кредиторами.


Во вторник, 5 июля, Voyager Digital подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Предполагаемые обязательства компании составляют от $1 млрд до $10 млрд при наличии около 100 000 клиентов.


Компания пошла на этот шаг вслед за объявлением о несостоятельности 3AC. 27 июня криптоброкер направил хеджфонду уведомление о дефолте после того, как фирма не удовлетворила его требования по погашению всего долга. Объем задолженности Three Arrows Capital составлял $656,2 млн.


Данные: Voyager Digital Holdings.

18 июня Voyager Digital договорился с Alameda Research  о займе в размере 200 млн USDC и открытии возобновляемой кредитной линии на 15 000 BTC. 


За день до этого криптоброкер разместил в пользу фирмы Сэма Бэнкмана-Фрида акции стоимостью $35 млн. С учетом предыдущего вливания $60 млн в капитал в мае доля Alameda Research в Voyager Digital возросла до 11,56%.


23 июня она сократилась до 9,49% в результате безвозмездной передачи 2,29% акций криптоброкеру. Этот шаг позволил снизить порог владения ниже 10% для утраты статуса инсайдера, как это трактует SEC.


6 июля Бэнкман-Фрид заявил о наличии «нескольких миллиардов» для поддержки игроков, крах которых способен еще больше дестабилизировать индустрию. По его словам, кризис мог пройти свой апогей.


«Мы рассматриваем запросы еще нескольких компаний. Они не находятся в тяжелом положении, но могут прекратить существование», — пояснил он.


Глава FTX и Alameda Research видит в подобном «спасении» защиту активов клиентов и предотвращение распространения «заражения» в системе.


Напомним, 1 июля американское подразделение FTX заключило сделку с лендинговой платформой BlockFi, предусматривающую выдачу кредита в размере $400 млн и получение опциона на выкуп компании за $240 млн.


Ранее Бэнкман-Фрид исключил покупку «проблемных» майнинговых компаний.


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# Экономика alameda research, voyager, сэм бэнкман, фрид, новости
По материалам: ForkLog

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