Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager Digital

Cвязанная с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research оказалась вторым заемщиком по объему привлеченных средств ($376,8 млн) у Voyager Digital после Three Arrows Capital. Такая информация содержится в объявлении о банкротстве криптоброкера.

Voyager’s Chapter 11 bankruptcy filing shows that Alameda Research (SBF) owes the firm $376 million.



AKA the same company many were hoping would bailout Voyager owes them $376 million…