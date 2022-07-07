Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager Digital

Cвязанная с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research оказалась вторым заемщиком по объему привлеченных средств ($376,8 млн) у Voyager Digital после Three Arrows Capital. Такая информация содержится в объявлении о банкротстве криптоброкера.

Voyager’s Chapter 11 bankruptcy filing shows that Alameda Research (SBF) owes the firm $376 million.



AKA the same company many were hoping would bailout Voyager owes them $376 million… — Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) July 6, 2022

Непогашенный остаток включает необеспеченный заем в размере $75 млн — крупнейший в списке.

Криптоброкер может рассчитывать на эти средства для расчетов с кредиторами.

Во вторник, 5 июля, Voyager Digital подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Предполагаемые обязательства компании составляют от $1 млрд до $10 млрд при наличии около 100 000 клиентов.

Компания пошла на этот шаг вслед за объявлением о несостоятельности 3AC. 27 июня криптоброкер направил хеджфонду уведомление о дефолте после того, как фирма не удовлетворила его требования по погашению всего долга. Объем задолженности Three Arrows Capital составлял $656,2 млн.

Данные: Voyager Digital Holdings.

18 июня Voyager Digital договорился с Alameda Research о займе в размере 200 млн USDC и открытии возобновляемой кредитной линии на 15 000 BTC.

За день до этого криптоброкер разместил в пользу фирмы Сэма Бэнкмана-Фрида акции стоимостью $35 млн. С учетом предыдущего вливания $60 млн в капитал в мае доля Alameda Research в Voyager Digital возросла до 11,56%.

23 июня она сократилась до 9,49% в результате безвозмездной передачи 2,29% акций криптоброкеру. Этот шаг позволил снизить порог владения ниже 10% для утраты статуса инсайдера, как это трактует SEC.

6 июля Бэнкман-Фрид заявил о наличии «нескольких миллиардов» для поддержки игроков, крах которых способен еще больше дестабилизировать индустрию. По его словам, кризис мог пройти свой апогей.

«Мы рассматриваем запросы еще нескольких компаний. Они не находятся в тяжелом положении, но могут прекратить существование», — пояснил он.

Глава FTX и Alameda Research видит в подобном «спасении» защиту активов клиентов и предотвращение распространения «заражения» в системе.

Напомним, 1 июля американское подразделение FTX заключило сделку с лендинговой платформой BlockFi, предусматривающую выдачу кредита в размере $400 млн и получение опциона на выкуп компании за $240 млн.

Ранее Бэнкман-Фрид исключил покупку «проблемных» майнинговых компаний.

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