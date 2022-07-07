Александра Бортич дала пощечину звезде КВН во время интервью
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Александра Бортич дала пощечину звезде КВН во время интервью

Александра Бортич дала пощечину звезде КВН во время интервьюАктриса Бортич дала пощечину звезде КВН Лисевскому после оскорблений во время интервью

27-летняя российская актриса театра и кино Александра Бортич дала пощечину звезде КВН Богдану Лисевскому после оскорблений. Инцидент произошел, когда артистка пришла на интервью к комику в рамках шоу «Плюшки» на YouTube-канале.

Комик, чье шоу известно провокационными и неудобными вопросами звездам, спросил актрису о том, нужен ли объектив для муравьев, так как у нее «маленькое лицо». Кроме того, он оценил внешний вид Бортич: «Круто, что есть такие простые актрисы, как вы. Которые особо не зарабатывают и ходят черт-те в чем».

Звезда фильма «Холоп» объяснила, что вопросы Лисевского не были оговорены заранее, а также заявила, что испытывает к интервьюеру отвращение. «Что происходит? Позвоните моему агенту. Мы все это не утверждали», — сообщила Бортич после того, как звезда КВН назвал ее Саньком.

Затем комик пообещал задавать актрисе адекватные вопросы и начал расспрашивать ее о фильме «Я худею», намеренно пропуская букву «Д» в названии. В этот момент артистка встала с места, ударила интервьюера по щеке и покинула студию.

В конце лета прошлого года Бортич заняла второе место в рейтинге главных молодых актрис России.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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