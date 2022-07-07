Анастасия Волочкова рассказала о молодом любовнике
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Анастасия Волочкова рассказала о молодом любовнике

Анастасия Волочкова рассказала о молодом любовнике
Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями личной жизни. Недавно скандальная балерина стала все чаще появляться в компании некоего Хана Мансурова, который младше ее на 20 лет. Анастасия Волочкова признается, что Хан красиво ухаживает за ней. Волочкова уверена в своей привлекательности, ей нравится находиться в состоянии романтического эйфории. «Я очень эмоциональный и влюбчивый человек. Мне нравится, когда я нравлюсь. Мне нравится, когда меня любят. Ведь я — женщина! Я не хочу говорить о большой любви с человеком, которого знаю не так давно. Но я могу себе позволить романтические отношения с теми мужчинами, с которыми хочу: молодыми, красивыми, интересными. Про меня говорят: мол, перешла на малолеток. Нет, не перешла! Меня всю жизнь любили разные мужчины — и совсем молодые, и взрослые. Потому что я им интересна. И сейчас это продолжается. Это показатель того, что я не старею, сохраняю свою молодость, сексуальность, сохраняю фигуру, нахожусь в прекрасной форме и могу дать фору молодым девушкам!» — отметила 46-летняя Анастасия в разговоре с журналистами.
По словам балерины, у 26-летнего Хана Мансурова есть агентство недвижимости и юридическая фирма. Волочкова не скрывает — молодой человек красиво ухаживает за ней и одаривает дорогими подарками. «Когда Хан приехал ко мне и мы начали беседовать, он узнал меня ближе, как человека мудрого, доброго и благородного, он сказал: «Настя, я просто подарю тебе это зеркальное ограждение из самого лучшего материала. Просто так, мне не нужен никакой пиар». Я была очень тронута, ведь это дорогой подарок — такая конструкция стоит больше миллиона рублей. Для таких людей — добрых и бескорыстных — всегда хочется сделать больше, чем они ждут. Буквально на следующий день Хан подарил мне 13-й «айфон», и я обрадовалась, словно ребенок новой игрушке, — мне было очень приятно…» — разоткровенничалась блондинка в интервью Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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