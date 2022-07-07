Андрей Аршавин смотрел порно во время игры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Андрей Аршавин смотрел порно во время игры

Андрей Аршавин смотрел порно во время игры
Коллега футболиста Андрея Аршавина рассказал пикантную подробность о нем. Андрей Аршавин уже несколько лет не выходит на поле в качестве футболиста. Однако историй, связанных с его золотым временем, немало. Бывший одноклубник спортсмена Эммануэль Адебайор поведал самую пикантную из них. Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор решился рассказать о российском коллеге случай, которым мало кто захочет похвастаться... Так, однажды Аршавина застали за постыдным занятием прямо во время очередного соревнования. «Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса. Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина. Но самом деле, у меня отличные отношения с Андреем», — поведал Адебайор.
Однако эта история о 41-летнем экс-капитане сборной России не показалась смешной футболисту Роману Павлюченко. «Адебайор говорил, что Аршавин смотрел порно? Эммануэль вроде взрослый человек. И зачем говорить такие вещи? Нельзя этого делать ни в студии, ни на камеру, ни в интервью. Нельзя выносить такой сор из избы! Это не красит человека. Мне мало верится, что Аршава мог смотреть порно в перерыве. Ну что за бред?! Может, Адебайор опять пошутил. А может, Андрей когда-то там в раздевалке на тренировке включил или показал подобное видео, а Адебайор приукрасил и сказал, что это было на игре», — возмутился спортсмен. «Ну как это возможно?! Заходишь в перерыве в раздевалку. Тренер дает установки, говорит, что нужно изменить во втором тайме, а ты смотришь порно в этот момент? Да не, бред какой-то! Я же очень хорошо знаю Адебайора. Он приукрашивает. Видать, хотел сыграть на позитиве или рассмешить. У меня столько историй, которые я могу рассказать про Адебайора. Но их, наверное, нельзя рассказывать и я же не делаю этого. Надо как-то думать своей головой, что ты говоришь и кому», — добавил он Sport24.
# Шоу-бизнес Аршавин Андрей
По материалам: z-aya

Последние новости

Европейская страна полностью отказалась от российского газа
Европейская страна полностью отказалась от российского газа
Когда пообещал жене не пить на охоте
Когда пообещал жене не пить на охоте
Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в Монако
Фрески возрастом около 500 лет были обнаружены в княжеском дворце в
Александра Бортич дала пощечину звезде КВН во время интервью
Александра Бортич дала пощечину звезде КВН во время интервью
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox на выходных: 7-10 июля
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox на выходных: 7-10 июля
Минобороны заявило о вывезенной американцами с Украины коллекции микроорганизмов
Минобороны заявило о вывезенной американцами с Украины коллекции
Константин Богомолов зарабатывает десятки миллионов в театре
Константин Богомолов зарабатывает десятки миллионов в театре
Дочь Александра Серова высказалась о его любовнице
Дочь Александра Серова высказалась о его любовнице
Андрей Аршавин смотрел порно во время игры
Андрей Аршавин смотрел порно во время игры
Игорь Николаев сводил подросшую дочку на шопинг
Игорь Николаев сводил подросшую дочку на шопинг
Крымский суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Второй мировой войны
Крымский суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Второй
Отмененная в России Светлана Лобода объявила о туре по Европе и Америке
Отмененная в России Светлана Лобода объявила о туре по Европе и

Топ на сегодня

Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
В России появился собственный биржевой индекс пшеницы
В России появился собственный биржевой индекс пшеницы
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг Джонсона
Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей

Еще по теме

Звезда футбола рассказал, как Андрей Аршавин смотрел порно на массаже
Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от работы с российскими футболистами: "Аршавин смотрел порно между тренировками"
Андрей Аршавин расстался с женой Алисой Казьминой
Аршавин завершил карьеру футболиста