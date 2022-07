Анонсировали битэмап Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia для Xbox

Вадим Карасев





Издательство Microids и студия OSome анонсировали новый проект — игру Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia. Это битэмап про Астерикса и Обеликса, который выйдет осенью 2022 года. Релиз игры запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

В Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia игроков ждет вид сверху. Им предстоит исследовать игровой мир, решать головоломки и сражаться с врагами. Сюжетная кампания игры будет состояться из 6 глав, в рамках которых галлам предстоит противостоять римлянам. Разработчики обещают множество комбо-стилей и разнообразных предметов.

В Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia будет кооператив до 4 игроков на одном экране.

