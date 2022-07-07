Анонсировали битэмап Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia для Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсировали битэмап Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia для Xbox

Анонсировали битэмап Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia для Xbox


Издательство Microids и студия OSome анонсировали новый проект — игру Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia. Это битэмап про Астерикса и Обеликса, который выйдет осенью 2022 года. Релиз игры запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

В Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia игроков ждет вид сверху. Им предстоит исследовать игровой мир, решать головоломки и сражаться с врагами. Сюжетная кампания игры будет состояться из 6 глав, в рамках которых галлам предстоит противостоять римлянам. Разработчики обещают множество комбо-стилей и разнообразных предметов.

В Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia будет кооператив до 4 игроков на одном экране.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в Калининград
Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в
Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager Digital
Alameda Research привлекла $377 млн у потерпевшего крах Voyager
Tatarka FM рассекретила жениха Бузовой
Tatarka FM рассекретила жениха Бузовой
Анонсировали битэмап Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia для Xbox
Анонсировали битэмап Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia
Самая точная 2D карта вселенной⁠⁠ (4 фото)
Самая точная 2D карта вселенной⁠⁠ (4 фото)
Гигантские черепахи сохранялись на Сицилии еще 12 500 лет назад
Гигантские черепахи сохранялись на Сицилии еще 12 500 лет назад
Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису из-за рассылки о минировании
Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису из-за рассылки о
Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян
Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян
Посольство Британии отказалось использовать новый адрес на площади ЛНР
Посольство Британии отказалось использовать новый адрес на площади ЛНР
Звезду Netflix приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о детской порнографии
Звезду Netflix приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о детской
Звезда футбола рассказал, как Андрей Аршавин смотрел порно на массаже
Звезда футбола рассказал, как Андрей Аршавин смотрел порно на массаже
Matchpoint — Tennis Championships получила оценки от критиков, игра доступна в Game Pass
Matchpoint — Tennis Championships получила оценки от критиков, игра

Топ на сегодня

Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта о компенсациях за вред жизни волонтеров
Победители "Лидеров России" стали соавторами законопроекта
Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN
Дочерняя компания Huobi получила лицензию FinCEN
Шатунов - народный артист?
Шатунов - народный артист?
Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю
Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю
Ани Лорак теряет свой бизнес в России
Ани Лорак теряет свой бизнес в России

Еще по теме

Игра с открытым миром The Courier выйдет на Xbox в этом году на Xbox Series X | S
Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсирован ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun для Xbox One и Xbox Series X | S
Игра Cannibal Cuisine выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S уже в январе