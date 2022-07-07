Анонсирован файтинг Cobra Kai 2: Dojos Rising, релиз этой осенью
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Анонсирован файтинг Cobra Kai 2: Dojos Rising, релиз этой осенью

Анонсирован файтинг Cobra Kai 2: Dojos Rising, релиз этой осенью


Издательство GameMill Entertainment и разработчики из студии Flux Games анонсировали новый файтинг — Cobra Kai 2: Dojos Rising. Как можно понять из названия, это продолжение файтинга Cobra Kai The Karate Kid Saga Continues, который вышел в 2020 году и получил не самую лестную критику от журналистов и игроков.

Подробностей о Cobra Kai 2: Dojos Rising пока мало. Известно, что игру планируют выпустить осенью 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

В Cobra Kai 2: Dojos Rising будет игроков ждет несколько игровых режимов, в том числе режим истории, режим турнира All Valley и Cobra. В игре будет представлено 28 игровых персонажей, каждый со своими особыми способностями и навыками. Cobra Kai 2: Dojos Rising будет продаваться по цене $49,99.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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