As Dusk Falls уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass
Сегодня, 00:30 Вадим Карасев
Консольный эксклюзив Xbox, игра As Dusk Falls, выходит уже в этом месяце — ее релиз состоится 19 июля. Игра выглядит многообещающей, ее уже успели предварительно посмотреть некоторые критики, которые остались довольны интерактивным кино от студии INTERIOR NIGHT.
Если вы планируете начать играть в As Dusk Falls по Game Pass сразу после релиза, уже можно предварительно установить проект из подписки. На этапе предварительной установки потребуется загрузить на Xbox Series X чуть больше 50 Гб.
Выходит игра As Dusk Falls на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Заявлено, что на релизе игра получит полную русскую локализацию.
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По материалам: newxboxone