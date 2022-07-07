As Dusk Falls уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass
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As Dusk Falls уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass

As Dusk Falls уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass


Консольный эксклюзив Xbox, игра As Dusk Falls, выходит уже в этом месяце — ее релиз состоится 19 июля. Игра выглядит многообещающей, ее уже успели предварительно посмотреть некоторые критики, которые остались довольны интерактивным кино от студии INTERIOR NIGHT.

Если вы планируете начать играть в As Dusk Falls по Game Pass сразу после релиза, уже можно предварительно установить проект из подписки. На этапе предварительной установки потребуется загрузить на Xbox Series X чуть больше 50 Гб.


Выходит игра As Dusk Falls на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Заявлено, что на релизе игра получит полную русскую локализацию.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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