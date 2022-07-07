Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
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Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022

Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Лариса Андерсен дала прогноз на седьмое июля 2022 года. 🌷7  июля 2022 года🌷 🌏8-9 лунные сутки Растущая луна Луна в знаке Весы 💜💜Подходящее время для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной Девой. Лучше всего не начинать  чего либо нового и глобального, а быстро зааершить ранее начатое и спланированное. 💰Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких либо разногласий. Негативным моментом является  обостряющаяся  сложность в принятии решений. Можно долгое время колебаться между всеми «за и» против», выискивать как достоинства, так и недостатки, обдумывать, но так и не прийти к окончательному суждению. Поэтому принятие ответственных решений лучше всего перенести  на другое  более благопоиятное время. 🙋‍♀️День удачен для путешествий, поездок, переезда на новое место. ☝️День недели четверг, Юпитер, обостряется интуиция. Энергия этого дня дает славу, успех в обществе. В этот день удаются контакты с нпчальством, бывают успешными переговоры.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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