Байден исключит Афганистан из числа основных союзников США вне НАТО
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Байден исключит Афганистан из числа основных союзников США вне НАТО

Байден исключит Афганистан из числа основных союзников США вне НАТОПрезиден США Байден заявил о планах лишить Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своем намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Свою позицию американский лидер аргументировал, сославшись на Закон об иностранной помощи 1961 года. Согласно документу, США могут прекратить сотрудничество с государствами, правительства которых регулярно нарушают положения международного гуманитарного права.

«В соответствии со статьей 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k), я уведомляю о своем намерении отменить определение Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО», — говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Афганистан стал основным союзником США вне НАТО в 2012 году.

В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал циничным блокирование Вашингтоном афганских активов. По его словам, афганский народ не имеет отношения к терактам 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, а после ухода США из Афганистана Вашингтон вместе с союзниками продолжают негативно влиять на ситуацию в стране.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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