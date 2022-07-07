Binance обнулит комиссии для ряда пар с биткоином в честь юбилея

Криптовалютная биржа Binance уберет комиссионные сборы для широкого спектра спотовых торговых пар первой криптовалюты, отмечая пятилетие платформы. Об этом ForkLog сообщили представители компании.

С 8 июля пользователям станет доступна торговля с нулевыми сборами в 13 комбинациях биткоина с цифровыми и фиатными активами, включая BTC/USDT, BTC/BUSD, BTC/USDC, BTC/EUR, BTC/TRY и другие.

Бескомиссионная торговля в этих парах продолжится до дальнейшего уведомления после двух недель празднования годовщины.

"В соответствии с нашей философией приоритета интересов пользователей Binance всегда стремилась обеспечить самые конкурентные сборы в отрасли. В своей основе мы являемся инклюзивной платформой, подразумевающей доступность. Устранение комиссий для отдельных спотовых BTC-пар является еще одним шагом в этом направлении", — заявил основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао.

Он подчеркнул, что рост и достижения компании были бы невозможны без сообщества и она надеется вознаградить пользователей, "предоставляя лучшие продукты и сервисы".

Запущенная в июле 2017 года в качестве криптобиржи Binance превратилась в крупнейшую торговую площадку для цифровых валют. На сегодня платформа — это глобальная блокчейн-экосистема, которая охватывает также инфраструктурные решения, образовательные ресурсы, исследования, благотворительные инициативы и многое другое.

Напомним, в июне Чжао заявил, что Binance намерена помочь "хорошим" игрокам индустрии пережить текущий кризис.

По его словам, биржа уже ведет соответствующие переговоры с более чем 50 криптокомпаниями, которые испытывают "небольшой дефицит ликвидности".