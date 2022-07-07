Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
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Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьемТелеведущая Ксения Бородина рассказала, что страдает от головных болей

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась во время отдыха за границей. Соответствующее сообщение она разместила в сторис своего Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена)

«Головные боли у меня уже три-четыре дня, даже таблетки не помогают. Спазмировались мышцы и шея болит, вся боль идет в ухо и болит голова», — пожаловалась ведущая. Она также отметила, что принимала обезболивающий препарат, миорелаксант и использовала лекарственную мазь, однако это не помогло.

Бородина выразила уверенность в том, что она страдает от головных болей именно из-за проблем с шеей. Она также попросила подписчиков посоветовать ей специалиста для решения этой проблемы, находящегося в турецком Бодруме.

Ранее Бородина побывала в Италии и назвала недостаток отдыха в Милане. Телеведущая заявила, что во время путешествия ей ни разу не удалось попробовать вкусные блюда в дорогих ресторанах города. Перед этим она также пожаловалась на медленное обслуживание в итальянских заведениях.

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По материалам: lenta.ru

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