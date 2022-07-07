Брэд Питт рассказал о своем неизлечимом недуге: чем болен актер

В интервью известному мужскому журналу GQ голливудский актер поведал о своих проблемах, которые мешают ему в общении с окружающими. Кроме того, недуг Питта оказывает негативное влияние и на его актерскую карьеру.





Брэд Питт рассказал, что ему диагностировали прозопагнозию, которую также называют лицевой агнозией. Суть заболевания заключается в том, что человеку с таким расстройством тяжело распознавать лица окружающих людей. При этом способность узнавать другие предметы и особенности сохраняется.

Актер рассказал, что эта проблема была у него всю жизнь, а 10 лет назад Питт даже открыто намекал на это. Но раньше он считал это своей лично особенностью, не догадываясь, что у такого расстройства есть медицинское название и множество научных работ по ее изучению.

Прозопагнозия доставляет голливудскому актеру немало проблем. Помимо того, что он не может нормально идентифицировать собеседника, Питт не всегда вспоминает, встречал ли он его ранее. По этой причине многие считают Брэда заносчивым, малообщительным и эгоцентричным, ему сложно заводить новые знакомства. Это отражается и на актерской карьере: коллеги считают, что с Питтом сложно работать.





Стоит отметить, что от прозопагнозии в легкой форме страдает каждый десятый человек. А вот в тяжелой форме заболевание встречается значительно реже. В самых редких случаях страдающий расстройством человек не может узнать не только окружающих, но и себя, свое отражение в зеркале.